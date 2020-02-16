Компания Sony запустила распродажу симулятора баскетбола NBA 2K20

16.02.2020, 20:21, Разное

Компания Sony запустила распродажу всех версий симулятора баскетбола NBA 2K20 для своей фирменной консоли PlayStation 4. Игру можно приобрести со скидкой 60% за 1,6 тыс. рублей.
Все владельцы фирменной консоли PlayStation от Sony получили возможность в течение недели весьма выгодно приобрести спортивный симулятор баскетбола NBA 2K20 с довольно существенной скидкой. В обычное время игра без дополнений обошлась бы в 4 тыс. рублей, а сейчас её можно купить намного дешевле. Причём версия Digital Deluxe тоже упала в цене до 2 тыс. рублей. В ней, помимо самой игры, геймеру на старте даётся 35 тыс. единиц игровой валюты, 10 усилений для карьеры и 10 тыс. очков для режима команды.

NBA 2K20 Legend Edition тоже упала в цене на 60% до 2,4 тыс. рублей. В этой версии, помимо всего вышеперечисленного, покупатель получит 50 тыс. очков для режима MyTeam и специальные цифровые предметы для улучшения внешнего вида игрока и его команды. Все наборы доступны в PlayStation.Store до 20 февраля включительно.



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