В МИД РФ назвали условие для проведения следующей встречи «Нормандской четверки»

16.02.2020, 20:18, Новости дня

Решение о проведении нового саммита в нормандском формате будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей. Как сообщает РБК, об этом заявил замглавы министерства иностранных дел России Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в нормандском формате] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения «формулы Штайнмайера» в [украинское] законодательство и некоторых других вещей», – сказал он.

Грушко уточнил, что условием для проведения встречи «Нормандской четверки» является «подвижка по комплексу договоренностей: как на треке безопасности, так и на политическом треке».

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Первый с 2016 года саммит лидеров «Нормандской четверки» состоялся в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита «Нормандской четверки» пока не известна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.