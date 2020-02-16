Мнение: Конспирологи о расовом оружии

16.02.2020, 20:18, Разное

В Китае, как видим, ситуация с «короновирусом» всё обостряется — В Ухани уже не то что комендантский час, там всех жителей по сути посадили под домашний арест, а заодно ввели аж смертную казнь (!) «за попытки заразить короновирусом». Следующим этапом, видимо, будет смертная казнь через расстрел на месте, а «попыткой заражения» считаться появление на улице без маски или даже вообще появление на улице — без спецпропуска.

Что-то дикое творится. Вчера посидели с друзьями, обменялись кто что слышал — и мне рассказали весьма занятную (но, естественно, конспирологическую) версию всей «китайской эпидемии», которая вроде как ходит по мировым СМИ (но «серьезные СМИ» тут всё, конечно, наотрез отрицают). Так вот: во-первых, многие обращают внимание, что пресловутый вирус почему-то поражает почти исключительно, говоря по старинке, «представителей желтой расы». С чего бы? Неужели это биологическое оружие?!

Второе (фантазия конспирологов разыгрывается): якобы именно в Ухани у КНР располагается их главный центр по разработке биологического оружия (понятно, что такие имеются буквально в каждой уважающей себя стране, у нас, по слухам, в Пущино). Но, естественно, такие центры имеют обычно какое-нибудь благостное «гражданское» название — вот и в Китае он назывался «Центром по борьбе с эпидемиями».

Тут, правда, какая-то на вид нелепость: если короновирус против «желтой расы», а центр биологической войны в Ухани — это что ж, китайцы против самих себя вирус разрабатывали? Но это противоречие легко снимается: якобы китайцы, наоборот, искали антидот ПРОТИВ такого оружия! В частности, использовали ослабленные штаммы вируса, испытывали их на «добровольцах» (знаем мы, какие в Китае добровольцы), пытаясь найти эффективную защиту против вируса, разработанного ГДЕ-ТО ЕЩЕ.

Ну и — недосмотрели: он «утек». В народные массы. Правда, в ослабленном виде — якобы только этим и объясняется маленькая смертность в первый месяц. Но дальше случилось непредвиденное — оказавшись «в массах», ослабленный вирус стал мутировать и, так сказать, крепнуть, прибавляя в вирулентности и смертоносности прямо на глазах… китайцы якобы вот только что это прочухали — и тем и вызваны нынешние панические меры.

Такая вот байка. Верится, конечно, с трудом, особенно в «биологическое оружие против китайцев». Но если да, то утешать это не должно: все люди гораздо больше похожи, чем различны, независимо от расы — именно поэтому только совсем безумец может рассчитывать создать избирательное «расовое оружие».

Однако, как бы то ни было, китайская возня вокруг вируса и их последние драконовские меры действительно начинают раздражать. Почему они никак не могут взять ситуацию под контроль? Что за дичь там все же происходит?