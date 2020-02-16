Турция потребовала от России прекратить атаки в Идлибе

16.02.2020, 20:14, Новости дня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в воскресенье, что в ходе состоявшейся накануне встречи он заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что атаки в сирийской провинции Идлиб должны быть немедленно прекращены и что необходимо добиться устойчивого прекращения огня.

Турция и Россия поддерживают противоборствующие стороны в сирийском конфликте, но сотрудничают в поисках политического решения. Однако недавнее наступление сирийских правительственных войск в Идлибе усилило напряженность в отношениях между Анкарой и Москвой.

Выступая в Германии после Мюнхенской конференции по безопасности, Чавушоглу также сообщил, что он встречался на конференции с американскими законодателями. Министр выразил мнение,что Вашингтону следует работать над улучшением отношений с Турцией в любом случае, а не только из-за напряженности в отношениях между Турцией и Россией.