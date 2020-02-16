У кроссовера Audi Q7 появится базовая версия с новыми моторами

16.02.2020, 20:14, Новости дня

Немецкий бренд Audi планирует в скором времени презентовать обновленную версию популярного кроссовера Audi Q7.

В свою очередь, под капотом кроссовера установят 2-литровый бензиновый мотор с мощностью 252 л.с. Также сообщается, что новинка обзаведется 8-ступенчатой коробкой передач. В стандартной комплектации Audi предусмотрят систему полного привода. С такими параметрами разгон до 100 км в час составит 6,9 секунд. Предельная скорость автомобиля равна 209 км в час.

Эксперты сообщили, что новинка получит расширенный функционал, включая датчики дождя, светодиодную головную оптику, трехзонный климат-контроль кожаные сиденья, а также ряд других продвинутых опций. Приобрести новый кроссовер на рынке США станет возможным по цене от 54,8 тысяч долларов.



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