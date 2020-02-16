Новый кроссовер Kia KX3 стал популярнее бюджетного Kia Sportage

16.02.2020, 20:14, Новости дня

За прошлый месяц на китайском рынке бестселлером оказался обновленный кроссовер Kia KX3.

Данный автомобиль сумел опередить по популярности прежнего лидера – модель Sportage. Напомним, старт продаж лидера состоялся в ноябре прошлого года. Для российских покупателей автомобиль поступит под названием Seltos. Отличием китайской модификации станет иной салон, а также передняя панель. Кроме того, в китайском исполнении применили 10,25-дюймовый дисплей и цифровую приборную панель.

Под капотом нового компактного кроссовера используется 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 115 л.с. мощности. В данном случае автомобиль поставляется с вариатором или шестиступенчатой механической коробкой передач. Во всех комплектациях Kia KX3 имеет систему переднего привода.