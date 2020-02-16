«Ювентус» переиграл «Брешию» в матче 24-го тура чемпионата Италии

16.02.2020, 20:06, Новости дня

В матче 24-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на поле домашнего стадиона обыграл "Брешию" со счетом 2:0. У победителей голами отметились Пауло Дибала и Хуан Куадрадо, забившие на 38-й и 75-й минутах соответственно.

"Ювентус" одержал третью победу в последних пяти играх и с 57 очками лидирует в турнирной таблице, а "Брешия" расположилась на 19-й строчке, имея в активе 16 очков.

В следующем матче турнира "Старая синьора" в субботу, 22 февраля, на выезде сыграет с командой "СПАЛ", а "бело-голубые" днем ранее примут "Наполи".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / В Домодедово изъяли старинные инструменты у артистов Московской филармонии

02.02 / Рахманин: Зеленский может создать фундамент авторитарного правления, которым потом воспользуется кто‑то другой

11.12 / Google Chrome будет предупреждать пользователей о краже пароля

07.02 / В подмосковном Подольске во время урока физкультуры скончался школьник

14.01 / Офис генпрокурора поручил расследовать убийство трехлетнего сына Соболева Нацполиции

15.02 / Гетманцев: У меня нет премьерских амбиций

10.12 / Любители красного мяса нашли способ избежать отказа от него

21.01 / Чеченка требует завести дело на родителей. Ее били и «изгоняли из нее джинна» за принадлежность к ЛГБТ

02.02 / В мире: Почему от РФ требуют «вернуть 5% Эстонии»

12.02 / Адвокат рассказал, сколько оставалось жить покончившему с собой экс-начальнику УФСИН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика