Перенесшая операцию на головном мозге Кира Шайн не верит в способность врачей помочь Заворотнюк

16.02.2020, 20:04, Разное

Модель Кира Шайн, в свое время столкнувшаяся с серьезными проблемами со здоровьем, не верит в способность врачей всего мира помочь Анастасии Заворотнюк, если она сама этого не захочет. Телеведущая посоветовала российской актрисе не терять победного настроя и всегда верить в лучший исход.
Кира Шайн сама перенесла операцию на головном мозге, в ходе которой ей удалили опухоль. Теперь же телеведущая начала реабилитацию, которая еще не закончилась. Звезде до конца жизни придётся бороться с частыми головными болями, привыкать к быстрой утомляемости и регулярно проверяться у врачей. Несмотря на это, Кира Шайн рада возможности воплотить свою мечту — она снимает клипы, записывает песни, стала ведущей на музыкальном канале. Теледива поддерживает Анастасию Заворотнюк и советует не огорчаться и верить в лучшее. В противном случае, если опустить руки и перестать бороться, ничего не выйдет, ни один врач не поможет.


В конце своего обращения Кира Шайн рекомендовала всем не затягивать с походом к врачу в случае возникновения дискомфорта. Не следует пренебрегать и профилактическими осмотрами минимум раз в пол года. Это может в будущем спасти жизнь.



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