Вернувшихся на родину троих россиян с лайнера Westerdam могут поместить на карантин

16.02.2020, 19:58, Новости дня

Из камбоджийской столицы Пномпеня в Санкт-Петербург вылетели трое россиян, находившихся на борту круизного лайнера Westerdam, сообщили в посольстве РФ в Пномпене.

В сообщении диппредставительства в Facebook говорится, что сотрудники консульского отдела посольства оказали соотечественникам необходимую помощь, проводили их в аэропорту столицы Камбоджи.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщили ТАСС, что россиян после прибытия обследуют, при наличии симптомов ОРВИ их могут поместить на карантин.

«У нас усиленный контроль, поэтому всех, кто прилетает, через него проводят, данные лица тоже будут проведены. Если с симптомы [ОРВИ] проявятся, то их направят на карантин в больницу», – сообщила представитель ведомства. По ее словам, если симптомов заболевания не будет, то россияне будут оставаться под наблюдением.

Напомним, лайнер Westerdam с 1 тыс. 455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Однако по настоянию Токио планы отменили. Власти Японии опасались возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Заход в свои порты лайнеру запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд.



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