Психологи вслед за учителями написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»

16.02.2020, 19:57, Новости дня

Российские психологи написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети», в котором потребовали пересмотра уголовного дела. Его опубликовал на своей странице в Facebook психолог Александр Арчагов.

Авторы письма, которое публикации подписали более 80 психологов, подчеркнули, что в наше время не должно быть пыток и «чудовищных бесчеловечных приговоров с такой слабой доказательной базой, основанных практически только на признаниях, добытых пытками».

«Данная ситуация — это шок для граждан России. Она создает условия для насилия, угнетения и формирования опасных психических проблем в нашем обществе», — отметили психологи.

Ранее The Insider сообщил о том, что в поддержку фигурантов дела «Сети» выступили российские учителя.

10 февраля Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым по делу «террористического сообщества «Сеть»». Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.