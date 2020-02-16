Трамп откроет соревнования Daytona 500

16.02.2020, 19:52, Новости дня

Президент США Дональд Трамп даст старт автогонкам во Флориде, которая, напомним, относится к числу «неопределившихся штатов». Трамп сделает круг на своем президентском лимузине The Beast («Зверь») на соревнованиях Daytona 500 – самых престижных гонках ассоциации NASCAR.

Активизируя свою общенациональную кампанию за переизбрание после оправдания в Сенате по итогам разбирательства по импичменту, Трамп станет главным маршалом на ежегодной гонке NASCAR.

Ожидается, что президент сделает круг по гоночной трассе и даст команду «Водители, заводите двигатели» в присутствии 100 тысяч зрителей.

Многие люди в консервативном окружении Трампа являются фанатами NASCAR. Штаб Трампа воспользовался появлением президента и заказал самолет с баннером, который будет летать в районе трассы, а также разместил рекламу во время трансляции гонок на канале Fox.

«Фанаты NASCAR – это патриоты, которые в массовом масштабе поддерживают президента, поэтому мы, несомненно, хотим, напрямую общаться с ними в связи с кампанией “Сохраним Америку великой” во время Великой американской гонки», – заявил менеджер штаба Трампа Брэд Парскейл.

Гонки NASCAR посещали и другие президенты, включая Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

Флорида входит в группу штатов, которые колеблются между демократами и республиканцами на президентских выборах

В 2016 году Трамп победил в этом штате в противостоянии с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон. Здесь находятся его гольф-курорт и дом, который считается его основным местом жительства.

Позднее на предстоящей неделе Трамп планирует провести политические митинги и мероприятия по сбору средств в западных штатах.