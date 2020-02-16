Citroen открыл предзаказ на гибридный кроссовер С5 Aircross

16.02.2020, 19:52, Новости дня

Французская компания Citroen объявила о  старте заказов на гибридную версию кроссовера C5 Aircross на британском рынке.

Стоимость автомобиля составляет от 35,3 тысяч фунтов в базовой комплектации. Уже к середине нынешнего года кроссовер появится в свободной продаже. Известно, что C5 Aircross обзавелся передовыми системами безопасности и ассистентами. В салоне установлены дорогие материалы отделки, а также продвинутая мультимедийная система. Новинка кроссовера C5 Aircross приводится в движение 1,6-литровым мотором и электродвигателем с мощностью 220 л.с.

Указано, что на электрической тяге паркетник сможет преодолеть порядка 55 километров. Осуществить зарядку батареи возможно также при помощи домашней сети. В кроссовере C5 Aircross применят 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию.



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