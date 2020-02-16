Кроссовер Porsche Macan лишится бензиновых двигателей

16.02.2020, 19:52, Новости дня

Популярный немецкий кроссовер Porsche Macan в скором времени лишится комплектаций с бензиновыми двигателями.

В частности, уже в следующем году состоится официальная презентация Porsche Macan. Инсайдеры анонсировали, что новая модель обзаведется электрическим агрегатом, который не имеет аналогов с ДВС. Также некоторые источники указывают, что в ближайшие несколько лет еще состоится выход гибридных модификаций кроссовера Porsche Macan, однако позже эти автомобили лишатся бензиновых установок.

Напомним, в электрическом исполнении кроссовер построен на платформе PPE. Остальные подробности о немецкой новинке пока остаются неизвестными и будут объявлены несколько позже.



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