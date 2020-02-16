На Кипре из автомата стреляли по кафе, есть раненые

16.02.2020, 19:42, Новости дня

В ночь на 16 февраля в курортном городе Айя-Напа из автомата Калашникова через стекло расстреляли кафе, в котором находились люди. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Издание опубликовало видео, снятое камерами наблюдения. Мужчина в капюшоне подбежал к кафе и открыл огонь из автомата. Сделав несколько очередей, он скрылся.

В полиции рассказали, что серьезные ранения получили 26-летняя женщина, и трое мужчин в возрасте 38 лет (двое) и 32 года. Они сидели за соседним столиком от цели стрельбы – местного бизнесмена, связанного с полицией.

По данным правоохранителей, было произведено 25 выстрелов из автомата Калашникова. Оружие нашли утром на стоянке, расположенной в 100 метрах от места стрельбы.

Злоумышленника разыскивают.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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