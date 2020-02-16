Захарова обратилась к РПЦ после заявления протоиерея о «бесплатных проститутках»

16.02.2020, 19:37, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о том, что женщин, живущих с мужчинами без оформления брака, можно считать «бесплатными проститутками».

В своем Facebook Захарова обратилась к главе Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде с просьбой, которую «женщины поддержат».

«А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» – предложила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее на заявление протоиерея ответила главред RT Маргарита Симоньян.

Между тем заявление Смирнова прокомментировал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленгорадский Савва (Тутунов). В своем Telegram-канале он написал, что использованное протоиереем выражение было оскорбительным.

«Да, знаю всевозможные реплики по поводу «библейских оскорблений» навроде «порождений ехидновых». Но есть социальный контекст, требующий определенной лексической этики», – подчеркнул епископ.

По его мнению, в современном обществе есть проблема ответственности, однако это не повод для подобной характеристики.

«В высказывании отца Димитрия Смирнова справедливо указывается на безответственность мужчин, не желающих оформлять брак», – считает он.

Епископ Савва напомнил о том, что вопросы отношения Русской православной церкви (РПЦ) к вступлению верующих в гражданский брак отражены в ее документах. Он процитировал документ «Об участии верных в Евхаристии», одобренный Архиерейским совещанием РПЦ в 2015 году, в котором говорится о греховности таких сожительств.

Ранее Смирнов заявил, что женщин, которые живут в гражданском браке, можно сравнить с «бесплатными проститутками». Высказывание протоиерея сочли оскорблением, его слова назвали «некрасивыми и неправильными».

В РПЦ заявили, что протоиерей Димитрий Смирнов не хотел оскорбить женщин, которые живут в гражданском браке, а упрекал мужчин, которые не берут на себя ответственность.

Смирнов не стал извиняться за сделанное им сравнение. Он подчеркнул, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам, которых «бросают через три-пять лет» и с которыми «обращаются как с мусором».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / CNN — приглашая Трампа на День Победы, Путин стремится укрепить собственный имидж

28.01 / Bild — из-за проблем с бронетехникой немецкие командиры используют на учениях обычные автомобили

11.02 / Жанна Эппле рассказала о страшных диагнозах, вопреки которым родила сыновей

12.12 / Журналистов «Звезды» пустили в Киев

11.12 / Эрдоган рассказал Путину о саммите НАТО

18.12 / «Из смерти вашего сына делают шоу». Кузьменко в СИЗО написала письмо матери Шеремета

12.12 / Вопрос дня: Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

11.02 / Бегом от охраны по крыше Эрмитажа: руферам серьезный штраф не грозит

13.01 / Укравшего ящик с пожертвованиями больным детям ищут в Уфе

18.01 / ЧП с самолетом в Новосибирске попало на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика