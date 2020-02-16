Мужская сборная России выиграла эстафетный зачет Кубка мира по шорт-треку

16.02.2020, 19:30, Новости дня

По итогам шести этапов Кубка мира мужская сборная РФ по шорт-треку стала первой в общем зачете турнира в эстафетах. Россияне набрали 34400 баллов, одержав две победы и один раз финишировав вторыми.

Следом за российской командой расположились южнокорейские спортсмены (34000 очков). В тройке лучших оказались и китайцы (26640).

На заключительном этапе Кубка мира в Нидерландах сборная РФ добилась победы в утешительном финале. За нашу команду выступили Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Константин Ивлиев и Александр Шульгинов.