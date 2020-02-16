В Ливане появился памятник генералу Сулеймани

16.02.2020, 19:30, Новости дня

Памятник командующему силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР иранскому генералу Касему Сулеймани, который погиб в результате американского ракетного удара в начале января в Багдаде, открыли в воскресенье, 16 февраля, на юге Ливана.

Монумент Сулеймани поставили по инициативе шиитской партии "Хезболла". Ее лидер шейх Хасан Насрулла выступил в воскресенье на массовом митинге на южной окраине Бейрута. Он, в частности, заявил, что убийство генерала стало "прямым вызовом силам, которые противостоят планам Америки и Израиля на Ближнем Востоке".

Убийство Сулеймани Насрулла назвал "варварской расправой". Он сказал, что президент США Дональд Трамп объявил Ближнему Востоку войну. "Единственным ответом в такой ситуации может быть только повсеместное народное сопротивление", — цитирует слова лидера партии ТАСС.

Открытие памятника Сулеймани было приурочено ко Дню павших военных командиров сил сопротивления, который сторонники "Хезболлы" отмечают 16 февраля.

В январе Министерство культуры Ирака разрешило поставить памятник Сулеймани на месте его гибели — рядом с аэропортом Багдада. А в Иране день, когда был убит генерал (3 января), объявили Международным днем сопротивления.



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