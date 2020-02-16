Новый недорогой смартфон Apple оснастят безрамочным экраном

16.02.2020, 19:30, Новости дня

Сегодня стало известно, что для нового недорогого смартфона iPhone выпускать оптические датчики будут в тайваньской компании Win Semi.

Старт производства данного аппарата состоится в ближайшее время. Некоторые специалисты спрогнозировали, что новинка получит систему распознавания лиц, аналогичную той, которая установлена во флагманских моделях. Ранее инсайдеры указали, что новая модель будет повторять стиль от смартфона iPhone 8, однако размер дисплея составит 5,4 дюйма.

Кроме того, привычный девайс будет лишен физической кнопки «Домой». Достоинством устройства станет отсутствие толстых боковых рамок, которые существенно ухудшали внешний вид предложенной новинки. Более точные характеристики пока остаются неизвестными.



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