Характеристики и рендеры смартфонов OnePlus 8 показали в Сети

16.02.2020, 19:30, Новости дня

В Сети опубликовали некоторые характеристики нового смартфона OnePlus 8.

Пользователи уже могут оценить внешность аппарата по предложенным рендерным изображениям. Покупатели смогут приобрести OnePlus 8 в трех версиях. Одна из модификаций получит топовый процессор от Snapdragon. В максимальной и средней комплектации предусмотрен крупный 6,55-дюймовый дисплей.

Кроме того, новый девайс имеет четыре камеры с главным датчиком 48 мегапикселей. Увеличенная автономность достигнута за счет аккумулятора на 4500 мАч. Остальные характеристики пока неизвестны и будут рассекречены в ходе официального выпуска смартфонов. Инсайдеры пока не готовы раскрыть приблизительные сроки появления модели.



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