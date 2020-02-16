Мнение: НТВ про пытки фигурантов дела «Сети»…

16.02.2020, 19:29, Разное

Дело запрещенной в России организации «Сеть», явно, сфабриковано. Вот основные признаки сфабрикованности уголовного дела. И дело «Сети» не перестает выглядеть менее гнусным и явно сфабрикованным, несмотря на то, что НТВ обнародовала видеозапись, сделанную в камере Дмитрия Пчелинцева, по версии следствия — главного злодея, организатора «Сети», приговоренного к 18 годам колонии.

Эта запись, якобы, доказывает, что Пчелинцева не пытали, что он сам – буйный.

Но именно эта запись доказывает, что Пчелинцев не врет. Дело в том, что он сам рассказывал, как разбил крышку унитаза и нанес себе раны. И почему сделал это. Именно потому, чтобы остановить пытки. Дословно: «Разбил бачок унитаза на следующий день, 29 октября, и разрезал руки, горло — арестанты так делают, чтобы их не истязали. Когда к ним применяют физическое насилие, они вскрываются. Я сделал то же самое — и даже если бы у меня не было возможности об этом заявить, я бы потом сказал: «А вы помните, я вскрылся? А это произошло, потому что меня, блин, током пытали».

Это признание опубликовано еще в мае 2019 года. А НТВ и те, кто сейчас распространяет по соцсетям видеозапись, явно не читали этот текст. Иначе задумались бы, как нелепо они выглядят. Вроде бы разоблачают Пчелинцева, а на самом-то деле, доказывают, что парень не врет, что его, похоже, действительно пытали, иначе не стал бы он разбивать крышку унитаза и «вскрываться»….