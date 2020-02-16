В Крыму увидели странности проекта нового герба Белоруссии

16.02.2020, 19:26, Новости дня

Концепция нового герба Белоруссии, на котором очертание земного шара с РФ смещено в сторону Европы, выглядит странным, сообщил глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец.

Чегринец в комментарии РИА «Новости» отметил, что новая цветовая гамма, представленная в проекте, ему нравится больше, поскольку она «не такая токсичная».

«Но также хотелось бы посмотреть список граждан, которые так сильно захотели повернуть земной шар на гербе и узнать, были ли альтернативные обращения», – сказал он.

«Пока концепция выглядит весьма странно, учитывая братские отношения между нашими странами», – считает глава белорусской общины Крыма. Он выразил надежду, что в этом проекте «нет места политике», и подчеркнул, что, внося изменения в один из основных символов государства, следует сперва спросить мнения граждан.

На этой неделе сообщалось, что в Белоруссии планируется сменить герб. По данным СМИ, изображение решили изменить таким образом, чтобы на нем больше была видна карта Европы, а не России.

Белорусские эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД оценили эти планы.



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