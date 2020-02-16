Гоген Солнцев рекомендует Гарику Харламову расстаться с Кристиной Асмус

16.02.2020, 19:21, Разное

Гоген Солнцев обратился к Гарику Харламову, призвав его расстаться с женой. Поводом к такому заявлению стали провокационные фото Кристины Асмус, показавшиеся шоумену слишком вульгарными.

На одном из снимков актриса запечатлена, сидя на корточках с чуть расставленными ногами. Кроме этого, Асмус закатила глаза и высунула язык. Такими вульгарными фотографиями знаменитость, по мнению Гогена Сонцева, позорит своего супруга. Шоумен, как и некоторые комментаторы в Instagram, упрекнул звезду «Текста» в «неподобающем» поведении.

В интервью «ФАС» экс-участник «Дом-2» отметил, что свою репутацию нужно блюсти, поскольку ее не потом «отмоешь». Гоген Солнцев рекомендует Асмус не преподносить себя как легкомысленную женщину, а использовать свою внешность на пользу. Шоумен считает, что актриса и сама не понимает, с какой целью делает такие снимки и зачем демонстрирует их публике. Он возмущен недостойным поведением Асмус и советует Харламову расстаться с такой женой.