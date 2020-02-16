Медики назвали опасные для беременных продукты, способные спровоцировать выкидыш

16.02.2020, 19:21, Разное

Медики назвали продукты, которые могут быть опасны для беременных. Некоторые из них могут привести к выкидышу.
Всем известно о том, что сбалансированное питание является залогом здорового протекания беременности. В этот период рацион должен быть составлен таким образом, чтобы будущая мама и её малыш не ощущали чувства голода. При этом, стоит принимать во внимание и тот факт, что у женщины во время беременности происходят изменения предпочтений в еде, которые иногда кажутся довольно странными. Так происходит из-за некой трансформации гормонального фона организма. Тем не менее, нужно очень внимательно подходить к выбору продуктов питания для будущей мамы, ведь некоторые из них могут быть опасными и даже спровоцировать выкидыш.

Первым таким продуктом является сырое мясо. Его употребление может стать причиной заражения бактериями, которые провоцируют инфекционные заболевания крови, такие, как сальмонелла. Опасность для здоровья беременных также представляют стейки с кровью и морепродукты в сыром виде.

Акушер-гинеколог Алии Джад (Alia Jad) пояснила о том, что употребление фруктов и овощей, зараженных токсоплазмой, нередко приводит к инфицированию плода и может стать причиной эпилепсии, глухоты, слепоты или умственной отсталости ребенка. Поэтому перед приготовлением пищи их нужно тщательно мыть.

Несмотря на то, что рыба насыщенна многими ценными витаминами и микроэлементами, к её выбору нужно относиться очень ответственно. Будущим мамам рекомендуется избегать применения в пищу тунца и королевской макрели.



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