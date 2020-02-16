Мнение: чтение советских книг перед обедом

16.02.2020, 19:20, Разное

Про черный антиромановский пиар при коммунистах. Особенно они не любили Николая I, за то, что он декабристов бедненьких обидел и Пушкина убил. Про то, что его "васильковые дурачества" — это полемический фейк, я уже писала, надо и прозвище "Палкин" разобрать. О! и про Брюллова не забыть.

А вот попался замечательный кусочек в книжке, который вообще можно как упражнения школьникам давать, посчитайте ложь:

"Здесь уместно напомнить в нескольких словах о личности самодержца всея Руси Николая I. Известно, что он был человеком невежественным. Блестящие воспитатели не смогли привить ему никаких знаний, поскольку все их старания разбивались о неуемное увлечение Николая одной лишь военной муштрой, которая была его единственной страстью. Его мечтой было превратить всю Россию в гигантскую казарму или военное поселение. Больше всего на свете он боялся образования, которое считал чрезвычайно вредным, особенно для простых людей, ибо "составляя лишнюю роскошь, оно выводит их из круга первобытного состояния без выгоды для них и государства". Николай и сам не пытался казаться образованным — это был законченный солдафон, однако очень любил окружать себя царской пышностью, и одним из средств достижения этой цели было приумножение сокровищ императорского Эрмитажа В его Эрмитаже должны были быть такие сокровища, которые затмили бы богатства любой другой европейской коронованной особы". (И.Б. Брашинский. В поисках скифских сокровищ. Л. 1979. С. 59)

Чудесный персонаж вырисовывается из отрывка, не правда ли?

ФАКТЫ:

именно Николай I сделал Эрмитаж, 90 лет остававшийся закрытым приватным музеем для "своих" — публичным музеем, открытым для всех желающих,

он приказал специально для этого построить отдельное здание, он специально покупал картины, чтобы заполнить лакуны истории искусства.

во взрослом возрасте он занимался живописью и брал специально уроки у известных художников.

он любил инженерное дело, фортификацию и стратегию (как знаток), а не только солдатиков, марширующих в белых штанах по Марсову полю.

того, что в детстве, как очень-очень запасному наследнику, ему недодали гуманитарных наук, он сам стеснялся.

образование и науки он так "не любил", что сам указал удачное место, где при нем построили Пулковскую обсерваторию.

его бесило, что придворные не знают русского языка и лепечут по-французски, оскорбляя тем самым, по его мнению, русскую культуру: и он запретил говорить при дворе на иностранных языках, чем вызвал большое затруднение у аристократии.

роскоши он не любил, придерживался железной дисциплины в быту и спал на мягком матрасе только потому, что ночевал в кровати своей жены; без нее же спал на досках практически.

В чем еще там вранье, что я упустила?

Из рубрики: как дурили нашего брата, советского школьника.

Упд: офигеть какое нашествие хамов, не умеющих читать поставленный вопрос, в комментариях. Лавочка закрыта.