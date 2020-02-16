Мнение: Запрет на курение в коммуналках, рост популярности чекушек и снижение заболеваемости наркоманией

16.02.2020, 19:18, Разное

1. Факт, вызывающий лёгкое удивление: коммунальным квартирам в нашей стране уже более 100 лет, опасность табака стала общепризнанной не менее полувека назад (в том числе и в советской медицине), столь же давно говорят о вреде пассивного курения. Но только сейчас в России обсуждается запрет на курение в коммуналках:

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/02/04/n_13995835.shtml

Минздрав России поддержал инициативу депутатов о запрете курения в общих помещениях коммунальных квартир, таких как кухни, коридоры и санузлы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что мера направлена на защиту граждан от табачного дыма. На данный момент в России запрещено курить на лестничных площадках и в лифтах многоквартирных домов.

Что вы думаете по поводу этого законопроекта? Очень напоминает запрет курения на балконах, который то ли состоялся, то ли не нет.

Также весьма интересен вопрос, почему СССР, который некоторые антисоветчики имеют наглость называть тоталитарным, не боролся активно с курением в общественных местах? Хотя, казалось бы, возможности для этого у советских властей были.

2. Неоднозначная новость – продажи алкоголя в России в прошлом году выросли:

https://lenta.ru/news/2020/02/13/alko_trends/

По итогам прошлого года алкоголь остался единственной растущей макроиндустрией на рынке быстро оборачиваемых потребительских товаров (сегмент FMCG). Продажи напитков выросли на 4,2 процента в денежном выражении. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Меняется сама модель потребления алкоголя: россияне не только стали более разборчивы в вопросе выбора алкоголя, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами», — заключили в компании. Вырос спрос на джин, виски и текилу. Особой популярностью среди покупателей пользуются так называемые чекушки — россияне остались верны таре менее полулитра.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать водку в таре малого объема — 0,1 или 0,25 литра. Такая тенденция наблюдается два года подряд и объясняется ценовой доступностью малой тары для потребителей.

Значит ли это, что россияне на самом деле стали меньше пить, но больше платить за упаковку (бутылки, которые стали маленькими)? Если да, то, пожалуй, можно приветствовать такое развитие алкогольного рынка.

Тем более, что это как минимум способствует снижению объёма алкоголя, принимаемого за один раз, что снижает риски для здоровья, а также риск возникновения общественно опасной степени опьянения.

3. В продолжение темы – в России, несмотря на «кризис» и «стагнацию», стало заметно меньше наркоманов:

http://tass.ru/obschestvo/7767617

Уровень заболеваемости наркоманией сократился в России за последние 10 лет. Об этом говорится в проекте стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. <…>

«Отмечается подтвержденная данными медицинской статистики тенденция снижения общей заболеваемости наркоманией. Общее количество зарегистрированных наркологической службой пациентов с психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось на 25% и в 2018 году составило 505,6 тыс. человек или 344,5 на 100 тыс. населения»…

Число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 31,7% и составило в 2018 году 57,3 тыс. человек.

«Кроме того, по сравнению с 2015 годом число лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом, снизилось на 31,8% (2018 году их число составило почти 230 тыс. человек)», – говорится в документе. Средний российский показатель количества отравлений наркотическими средствами в 2018 году составляет 11,2 на 100 тыс. населения. Отмечается снижение показателя отравлений наркотиками среди подростков.

Впрочем, и здесь при большом желании можно найти минусы. Во-первых, растёт число зависимых от новых психоактивных веществ – то есть новые виды наркотиков продолжают поступать на рынок.

Во-вторых, в комментариях по темам, связанным с тюрьмами и судами, мне не устают напоминать, как много людей у нас сажают за распространение и хранение наркотиков, даже за небольшие дозы:

https://olegmakarenko.ru/1781930.html