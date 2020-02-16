Вторая версия Z Flip от Samsung может получить процессор Snapdragon 875

16.02.2020, 19:14, Новости дня

Сегодня пользователям стали доступные не официальные изображения нового смартфона Samsung Z Flip.

Вторая модификация окажется более габаритной за счет увеличенного дисплея с диагональю 6,8 дюйма. Достоинством дисплея также следует указать частоту обновления 120 Гц. Вместе с тем ранее предложенная версия имела слишком компактный экран с диагональ 3,2 дюйма, что было негативно воспринято специалистами.

Также инсайдеры анонсировали, что новая модель смартфона-раскладушки сможет похвастаться продвинутым восьмиядерным чипом Snapdragon 875. Основная камера получит главный датчик 64 мегапикселя, благодаря чему улучшится качество снимков при любом освещении. Более точные характеристики объявят ближе к презентации.



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