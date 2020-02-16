Компания Xiaomi предложила моноблок по цене смартфона

16.02.2020, 19:14, Новости дня

Китайская компания Xiaomi продемонстрировала собственный моноблок под названием Ningmei CR600.

В минимальной комплектации приобрести портативный компьютер станет возможным по цене 444 доллара. В частности, новинка имеет крупный 23,8-дюймовый сенсорный диспелй, а также поддерживает чипы Intel Core i3-9100 или i5-9400 в разных сборках моноблока. Размер оперативной памяти равен 8 гигабайт. Также покупатели смогут выбрать модель с объемом твердотельного диска от 256 гигабайт до 1 терабайта.

Новинка окажется наиболее полезной для офисной работы, тогда как сможет поддерживать современные видео-игры. В комплекте с моноблоком будет поставляться фирменная клавиатура и мышь. Остальные подробности пока неизвестны.