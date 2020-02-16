Компания Xiaomi предложила моноблок по цене смартфона

16.02.2020, 19:14, Новости дня

Китайская компания Xiaomi продемонстрировала собственный моноблок под названием Ningmei CR600.

В минимальной комплектации приобрести портативный компьютер станет возможным по цене 444 доллара. В частности, новинка имеет крупный 23,8-дюймовый сенсорный диспелй, а также поддерживает чипы Intel Core i3-9100 или i5-9400 в разных сборках моноблока. Размер оперативной памяти равен 8 гигабайт. Также покупатели смогут выбрать модель с объемом твердотельного диска от 256 гигабайт до 1 терабайта.

Новинка окажется наиболее полезной для офисной работы, тогда как сможет поддерживать современные видео-игры. В комплекте с моноблоком будет поставляться фирменная клавиатура и мышь. Остальные подробности пока неизвестны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество

15.01 / Компания Volvo рассказала о новинках для российского рынка

12.01 / Миллер оценил способность РФ достроить «Северный поток – 2»

09.02 / В Петербурге арестовали политолога Ольшевского

07.02 / «Путешествуем по миру, пользуясь возможностями, предоставленным нам трудом и настойчивостью Порошенко». Ирина Луценко показала внучку и снимки отдыха с мужем

11.12 / Лавров: если США останутся на позициях Волкера по Украине, дело добром не кончится

06.02 / Путин выступил против обязаловки при распределении после вузов

17.01 / «Я даю вам шанс». Зеленский встретился с Гончаруком. Видео

31.01 / Euronews — в Африке из-за саранчи 19 миллионов человек оказались на грани голода

11.12 / Мадонна перед камерой нанесла макияж и потрогала грудь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика