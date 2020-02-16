В Китае начато производство первого лекарства от коронавируса

16.02.2020, 19:12, Новости дня

В восточной китайской провинции Чжэцзян запущено в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, сообщило правительство города Тайчжоу.

В заявлении правительства в соцсети WeChat говорится, что речь идет о препарате «Фавэйлавэй», который прежде назывался «Фапилавэй». Он получил одобрение китайского Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок, передает РИА «Новости».

«Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что китайские медики разработали эффективный способ лечения пневмонии нового типа путем переливания плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 68 тыс. человек.



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