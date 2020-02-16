Личное: Перепись бесплатных проституток

16.02.2020, 19:11, Разное

Я люблю родную Православную церковь, как мать родную. Серьёзно, не шучу и не иронизирую сейчас. Церковь — это прекрасно.

Однако некоторые деятели РПЦ вызывают во мне приступ негодования. Церковь — свята. Служителей же церкви иногда сильно заносит.



Фото: Соцсети.

Знакомьтесь, вот вам протоиерей Димитрий Смирнов, глава патриаршей комиссии по делам семьи. Отец Димитрий, озабоченный делами семьи, заявил:

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак».

То есть, пока Христос защищает своим Телом и Словом Блудницу Марию Магдалину, протоиерей Смирнов клеймит позором и шельмует проститутками всех женщин, которые не сходили в ЗАГС.

Приплыли. Ну, что, пра-а-аститутки, допрыгались?! Гореть вам в аду, похотливые твари!

Совокупляетесь без штампа в паспорте? Поздравляю, вы — бесплатные проститутки! Так считает не какой-то там юродивый с паперти, а один из высших иерархов РПЦ, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи.

Неужели Смирнов считает, что женщина, посетившая ЗАГС за штампом, чем-то лучше той, кто не хочет, и не сходила туда? Разве штамп в паспорте сродни охранной грамоте, которую можно предъявить чертям, когда те потащат женщину в ад за блуд?

Я не очень сильна в истории, но насколько я знаю, во времена Богородицы никаких ЗАГСов в помине не было. И по логике Смирнова и Богоматерь — про… Прости, Г-осподи, набитого дурака Димитрия!

Копнув дальше, опозорив всех святых женщин, так мы допрыгаемся и до Эдемского сада, где праматерь Ева, ввиду отсутствия органов регистрации, окажется проституткой.

Подумаешь, Б-г им сказал плодиться и размножаться! У него же не было печати, чтобы официально заверить первый в мире союз мужчины и женщины!

Насколько компетентен глава комиссии в вопросах семьи, если он сравнивает Богоматерь с падшей женщиной, по-моему, очевидно. Он не только дурак в гражданских делах, но и в церковных.

Может быть, отцу Димитрию нужно заняться чем-то другим, уступив своё место более компетентным людям, а то, боюсь, своим помелом ещё и Б-га хулить начнёт за создание Адама голым.

Впрочем, может я неправа? Считаете, зайки, себя бесплатными проститутками?