При заходе на посадку в Москве самолет «Аэрофлота» едва не врезался в жилые дома – расследование

16.02.2020, 19:06, Новости дня

18 декабря 2019 года принадлежащий российской компании «Аэрофлот» самолет Boeing 777 едва не врезался в дома города Лобня при посадке в московском аэропорту Шереметьево после прилета из Шанхая. Об этом говорится в расследовании проекта Baza, опубликованном 16 февраля.

«Погодные условия в тот день были плохие: около аэропорта был сильный туман. По словам очевидцев, сначала они заметили Boeing только из-за слишком сильного рева двигателей. Самолет неожиданно вылетел из тумана – борт шел очень низко; очевидцам казалось, что до посадки всего несколько секунд, хотя от Лобни до Шереметьево еще пара километров. По словам очевидцев, самолет летел прямо в дома на улице Юности, и только в последний момент Boeing поднял нос и ушел на второй круг», – рассказывают авторы.

По данным расследователей, Росавиация начала по этому факту проверку.

«Оказалось, что при заходе на посадку в Шереметьево у самолета сработала система предупреждения о близости земли – GPWS. Именно ее сигналы специалисты обычно видят в конце расшифровки черных ящиков – она сигнализирует об опасном сближении с землей», – отмечает Baza.

Выяснилось, что резкое снижение произошло потому, что «пилоты по каким-то причинам потеряли контроль над самолетом и смогли поднять его лишь за несколько секунд до катастрофы».

Авторы расследования утверждают, что «Аэрофлот» после инцидента уволил командира экипажа, а второму пилоту объявили выговор.

«Все пилоты Боингов 777 «Аэрофлота» после происшествия в Лобне должны пройти дополнительную тренировку на тренажере, а диспетчеров призвали внимательнее наблюдать за снижающимися самолетами и информировать КВС (командира воздушного судна. – «ГОРДОН») о слишком низкой высоте», – говорится в расследовании.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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