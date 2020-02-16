В Бристоле неизвестные испортили новое граффити Бэнкси

16.02.2020, 19:06, Новости дня

В ночь на 15 февраля в Бристоле (Великобритания) неизвестные испортили граффити уличного художника Бэнкси, посвященное Дню святого Валентина, сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC.

Изображение девочки, стреляющей из рогатки, и пораженной выстрелом цели, сделанной из цветов, появилось на фасаде здания в Бристоле 13 февраля. На следующий день Бэнкси опубликовал фотографию граффити у себя в Instagram, таким образом признав авторство.

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Публикация от Banksy (@banksy) 13 Фев 2020 в 4:02 PST

Спустя два дня неизвестные украли цветы, которые были частью произведения, а также разрисовали розовой краской изображение девочки.

Banksy’s latest artwork vandalized after just two days https://t.co/tUnC4dQW2x pic.twitter.com/PtRTiaZLSJ

— New York Post (@nypost) February 16, 2020

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта. Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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