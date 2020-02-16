Дочь Алсу удивила всех безупречным исполнением вальса Шопена

16.02.2020, 19:04, Разное

Дочь певицы Алсу удивила поклонников исполнением вальса Шопена. Микелла Абрамова сыграла на сцене Московской госконсерватории имени Чайковского.

Отрывок из выступления Микеллы Абрамовой опубликована на странице в Instagram. Подписчики выразили восхищение игрой начинающего музыканта, показавшейся многим безупречной.

Комментаторы назвали дочь Алсу «умницей», талантливой пианисткой и похвалили за трудолюбие. Отдельно Микелле Абрамовой пожелали верить в свои силы и не сдаваться, несмотря ни на что.