Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

16.02.2020, 19:04, Разное

Знаменитый сюжет Мерилин Монро с летящим платьем известен всем. Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.

Российская актриса Екатерина Климова нередко публикует в соцсетях различные подробности своей личной и творческой жизни, радуя поклонников эффектными снимками и видеороликами. В этот раз звезда устроила интересную фотосессию, представ в образе знаменитых деятелей культуры. Особый ажиотаж вызвал ее перевоплощение в Мерилин Монро с взлетающим от порыва ветра платьем. Как известно, данный сюжет является сценой из фильма «Зуд седьмого дня» 1955 года, снятого режиссером Билли Уайлдером.

Образ Монро стал одним из самых узнаваемых в кино, а платье работы Уильяма Травиллы считают эталоном элегантности и красоты. Кадр с актрисой, стоящей на решетке в метро повторяли уже множество раз, однако Климова сделала это с особой, присущей только ей, харизмой. Фанаты артистки назвали данный образ «залипательным», похвалив знаменитость за талант перевоплощения и красоту.