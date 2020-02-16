Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

16.02.2020, 18:57, Новости дня

Посол в Турции Алексей Ерхов получил в интернете новые угрозы и оскорбления в свой адрес, а также в адрес России в целом. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Звезда».

«Из последних [угроз] такие вещи как: «Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее»», — отметил Ерхов.

Ранее на этой неделе посол уже жаловался на угрозы после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Там в последние недели участились столкновения турецких военных и сирийской правительственной армии, которые действуют при поддержке России.

Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами.

Предшественника Ерхова на посту посла в Турции Андрея Карлова убил полицейский в декабре 2016 года на фотовыставке в Анкаре. Стреляя в посла, он выкрикнул несколько фраз о боевых действиях в Алеппо.



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