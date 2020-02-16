Протоирей Дмитрий Смирнов пояснил, зачем назвал гражданских жен «бесплатными проститутками»

16.02.2020, 18:48, Новости дня

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов объяснил использование слова "проститутки" применительно к женщинам, живущим в гражданском браке. Как сообщил РБК служитель веры, таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин.

Слова "бесплатные проститутки" в отношении женщин, чей брак не зарегистрирован официально, Смирнов использовал на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO". В РПЦ после этого заявили, что протоиерей Смирнов лишь "в свойственной ему образной манере" привлек внимание к проблемам женщин, вынужденных проживать с мужчинами без регистрации брака.

Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина сочла заявление протоиерея Димитрия Смирнова оскорблением, способным лишь вызвать отчуждение от церкви. Председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова назвала слова протоиерея Дмитрия Смирнова "некрасивыми и неправильными".

А по мнению зампреда комитета Госдумы по делам семьи Оксаны Пушкиной, Смирнов просто "хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях". По словам Пушкиной, она "соболезнует" сотрудникам патриархии, вынужденным теперь "оправдывать высказывания своего самого одиозного представителя".

"Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников", — написала Пушкина в своем Telegram-канале.