В аннексированном Крыму арестовали украинских рыбаков

16.02.2020, 18:48, Новости дня

Керченский городской суд арестовал на 10 суток захваченных 15 февраля в Азовском море украинских рыбаков за неповеновение сотрудникам погранслужбы России, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Крыму.

«Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Крыму в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП России («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей»). Им назначен административный арест на 10 суток», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в отношении арестованных было заведено административное дело – их подозревают в незаконном вылове рыбы.

В свою очередь прокуратура Украины возбудила уголовное дело о незаконном похищении людей и морского судна

Управление ФСБ России в Крыму и Севастополе 15 февраля сообщило о задержании в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту. Омбудсмен Крыма российских властей Лариса Опанасюк сказала, что команда украинского судна в Азовском море задержана на 48 часов.

Руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии Крым.Реалии сообщил, что ведомство проверяет информацию о задержании российскими силовиками в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту.

Позднее в ФСБ сказали, что капитан задержанного в Азовском море судна признал свою вину на допросе.

Ранее контрразведка СБУ утверждала, что фиксирует нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ России в отношении граждан Украины, которые осуществляют вылов рыбы в акватории Азовского моря.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого референдума, проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».