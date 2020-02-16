Отец Урганта заявил, что тратит всю свою пенсию за один день

16.02.2020, 18:47, Новости дня

В 2019 году ее четыре месяца не выплачивали актеру.

Советский и российский актер Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана Урганта, рассказал о трате пенсии за день.

Ургант сказал, что его пенсия составляет 17 тысяч 500 рублей в месяц. По словам актера, он не замечает эти деньги, потому что тратит столько за день.

Также артист рассказал, что в 2019 году ему на протяжении четырех месяцев не выплачивали пенсию. «Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так», — пояснил он.

Ранее россиянам рассказали, на сколько увеличится пенсия к 2022 году.



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