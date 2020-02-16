Шнуров посоветовал оскорбившему россиянок протоиерею выпить водки

16.02.2020, 18:46, Новости дня

Музыкант призвал протоиерея Смирнова побрить «свою мошну».

Музыкант Сергей Шнуров написал в своем Instagram-аккаунте матерное стихотворение, посвященное резонансному высказыванию протоиерея Дмитрия Смирнова. Священнослужитель назвал россиянок, которые живут гражданским браком, бесплатными проститутками.

Шнуров призвал протоиерея побрить «свою мошну» и выпить водки:

Ты мошну свою побрей,
Может раз хоть в веки кои.
Знал бы ты, протоиерей,
Сколько содержание стоит.
Двух прекрасных женских ножек.
Ну, а пилинги, укладка?
Каждый день уход за кожей,
Что всё было, нежно, гладко
Плюс: подарки, цацки, шмотки
И отели у морей!
***** [выпил] бы ты лучше водки,
Чем ******* [болтать], протоиерей.

Протоиерей Смирнов в своем заявлении также отметил, что мужчины, которые живут с женщиной в гражданском браке, воспринимают ее как «временную утеху», а не спутницу жизни.

В то же время он пояснил, что специально использовал слово «проститутка», и отказался извиняться за сказанное. По его словам, он использует такие выражения только для того, чтобы «остановить этот кошмар».

«Проститутка – абсолютно литературное слово. А за что [извиняться]? Я говорю не о них персонально, а о явлении. Потому что мне их жалко». Смирнов пояснил, что гражданских жен бросают через три-пять лет отношений, и с ними «обращаются как с мусором», — заключил он.

Высказывания Смирнова уже успели назвать оскорбительными в Госдуме.

В январе Шнуров написал нецензурное стихотворение, посвященное смерти протоиерея Всеволода Чаплина. Артист назвал Чаплина «глашатаем ******* [ада]». Ранее лидер группы «Ленинград» высмеял итоги шоу «Голос».



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