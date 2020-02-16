В Петербурге дворник утонул, спасая из реки подругу, которую сам туда столкнул

16.02.2020, 18:46, Новости дня
Пострадавшую с переохлаждением увезли больницу.
Уроженец Узбекистана, работавший дворником, в центре Санкт-Петербурга столкнул в Фонтанку свою знакомую, затем пытался ее спасти и утонул.
Как сообщили изданию в ГУ МЧС по Петербургу, 48-летняя гражданкаоказалась в воде около половины второго ночи. Ее через ограждение перебросил спутник, который, по предварительным данным, находился в пьяном состоянии.
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Мужчина столкнул свою спутницу с набережной прямо в Фонтанку. Потом полез её спасать и утонул. Об этом сообщают местные СМИ На помощь находящимся в воде тут же подбежали прохожие и начали самостоятельно вылавливать их из реки. Женщина выжила, её удалось вытащить ещё до приезда спасателей. Тело мужчины спустя пару часов на дне реки обнаружили водолазы
Одумавшись, он попытался помочь утопающей при помощи подручных средств, однако затем сам бросился в реку.
Женщину вытащили на берег еще до приезда спасателей. Пострадавшую с переохлаждением увезли в Мариинскую больницу.
Тело дворника водолазы нашли спустя час после инцидента. Им оказался 63-летний житель Узбекистана. Он скончался из-за низкой температуры воды. Его пытались реанимировать, но не сумели.
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