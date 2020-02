В Петербурге дворник утонул, спасая из реки подругу, которую сам туда столкнул

16.02.2020, 18:46, Новости дня

Пострадавшую с переохлаждением увезли больницу.

Уроженец Узбекистана, работавший дворником, в центре Санкт-Петербурга столкнул в Фонтанку свою знакомую, затем пытался ее спасти и утонул.

Как сообщили изданию в ГУ МЧС по Петербургу, 48-летняя гражданкаоказалась в воде около половины второго ночи. Ее через ограждение перебросил спутник, который, по предварительным данным, находился в пьяном состоянии.

View this post on Instagram

Мужчина столкнул свою спутницу с набережной прямо в Фонтанку. Потом полез её спасать и утонул. Об этом сообщают местные СМИ На помощь находящимся в воде тут же подбежали прохожие и начали самостоятельно вылавливать их из реки. Женщина выжила, её удалось вытащить ещё до приезда спасателей. Тело мужчины спустя пару часов на дне реки обнаружили водолазы

A post shared by LIFE.ru (@lifenews_ru) on Feb 16, 2020 at 2:05am PST

Одумавшись, он попытался помочь утопающей при помощи подручных средств, однако затем сам бросился в реку.

Женщину вытащили на берег еще до приезда спасателей. Пострадавшую с переохлаждением увезли в Мариинскую больницу.

Тело дворника водолазы нашли спустя час после инцидента. Им оказался 63-летний житель Узбекистана. Он скончался из-за низкой температуры воды. Его пытались реанимировать, но не сумели.