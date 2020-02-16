В посылке на Казанском вокзале в Москве нашли снаряд времен ВОВ

16.02.2020, 18:45, Новости дня

Людей эвакуировали из здания.

На территории Казанского вокзала в Москве в посылке обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны без взрывателя, а именно болванку от снаряда танка Т-34. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Людей эвакуировали из здания. Речь идет о зоне таможенного контроля почтамта, где в момент обнаружения посылки со снарядом находились 35 человек.

В таможенном управлении пояснили, что это была посылка из России в Австрию.

«Снаряд старый и ржавый. Это вещь старше 50 лет, которая должна сопровождаться документами Минкульта с разрешением на вывоз. Эта вещь совершенно точно не уйдет за пределы РФ» — подчеркнули в ведомстве.

В 2016 году рабочие при укладке плитки в центре Москвы нашли кабак времен императрицы Елизаветы.



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