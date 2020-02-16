В Саратове уволили трёх единороссов за отказ от медосвидетельствования

16.02.2020, 18:45, Новости дня

Они управляли автомобилем в нетрезвом виде.

В Саратове уволили трёх членов «Единой России» за отказ от медосвидетельствования. Речь идёт о директоре МУП «Дорожник» Сергее Латанове, районном руководителе хозяйственно-эксплуатационной службы Александре Гончарове, а также главе муниципального образования одного из районов Сергее Гунине.

По данным СМИ, Сергей Латанов, Александр Гончаров и Сергей Гунин управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инциденты произошли в разное время. По неподтверждённой информации, Гунин устроил массовую аварию.

Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков подтвердил информацию. «Если ты медосвидетельствование не проходишь, значит, уже изначально не защищаешь себя. Если ты не пьяный — иди, доказывай. Они отказались проходить освидетельствование».

Панков добавил, что в партию должны вступать люди, готовые взять на себя ответственность за своё поведение.

Ранее Путин уволил губернатора Калужской области.