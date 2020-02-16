В Саратове уволили трёх единороссов за отказ от медосвидетельствования

16.02.2020, 18:45, Новости дня

Они управляли автомобилем в нетрезвом виде.

В Саратове уволили трёх членов «Единой России» за отказ от медосвидетельствования. Речь идёт о директоре МУП «Дорожник» Сергее Латанове, районном руководителе хозяйственно-эксплуатационной службы Александре Гончарове, а также главе муниципального образования одного из районов Сергее Гунине.

По данным СМИ, Сергей Латанов, Александр Гончаров и Сергей Гунин управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инциденты произошли в разное время. По неподтверждённой информации, Гунин устроил массовую аварию.

Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков подтвердил информацию. «Если ты медосвидетельствование не проходишь, значит, уже изначально не защищаешь себя. Если ты не пьяный — иди, доказывай. Они отказались проходить освидетельствование».

Панков добавил, что в партию должны вступать люди, готовые взять на себя ответственность за своё поведение. 

Ранее Путин уволил губернатора Калужской области.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Стрельба в Калининграде: погибли два человека

09.12 / За работу ВАДА Россию обяжут заплатить миллионы долларов

12.02 / В Гаагском трибунале опровергли слухи о смерти Ратко Младича

08.02 / CNN — коронавирус любви не помеха — в Южной Корее прошло массовое бракосочетание c антисептиком и масками

03.12 / В США двум россиянам предъявлены обвинения в нарушении американских санкций

26.12 / Потанин и Тимченко вошли в пятерку наиболее разбогатевших за год российских бизнесменов

30.01 / Обозреватель Times — недовольство Евросоюзом способно сблизить Британию с Россией после брексита

20.12 / Лукашенко прибыл в Петербург

10.02 / Госбюро расследований проводит обыски в Гослесагентстве и лесхозе в Житомирской области

13.02 / Двоюродного брата Рамзана Кадырова назначили замминистра спорта России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика