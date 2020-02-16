Образцы ДНК Трампа и Меркель продадут на аукционе

16.02.2020, 18:45, Новости дня

Во многих штатах США продажа выброшенных предметов с оставленной ДНК не считается незаконной.

Организация Earnest Project собирается продать с аукциона образцы ДНК политиков и знаменитостей, в опубликованном списке можно найти, например, президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и музыканта Элтона Джона.

Как сообщает издание One Zero, члены организации собрали представленные образцы в 2018 году после Всемирного экономического форума в Давосе. Они якобы получили доступ к оставленным окуркам, использованным салфеткам, посуде участников форума, а также смогли обнаружить выпавшие волосы.

Собранные трофеи теперь можно найти в каталоге The Davos Collection. Согласно ему, аукцион должен был состояться в Нью-Йорке 20 февраля, однако недавно мероприятие перенесли. Точное место проведения торгов пока не сообщается. Известно, что пускать туда будут только по приглашениям.

В каталоге также можно найти оценочную стоимость предметов: окурки стоят 1500–2000 долларов, волосы — до 5000, а использованная вилка — 30 000. Однако в списке нет информации о том, кому что принадлежит.

При помощи аукциона основатели Earnest Project хотят привлечь внимание к эре «надзор-капитализма», когда компании вроде Facebook или Google собирают гигабайты личной информации о пользователях. Представители организации опасаются, что скоро эти гигабайты пополнятся и нашими генетическими данными.

Аукцион будет проходить на законных основаниях, так как во многих штатах США продажа выброшенных предметов с оставленной ДНК не считается незаконной.

В 2017 году ДНК-тест Жириновского показал его родство с Гитлером, Муссолини и Наполеоном.