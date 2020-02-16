В РФ объяснили Евросоюзу, что важнее «аппетита к силе»

16.02.2020, 18:37, Новости дня

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал выступление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на Мюнхенской конференции по безопасности, в котором тот заявил, что ЕС следует научиться говорить на языке силы.

«Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности. И пока он послушно следует в фарватере «старшего брата», который уже применяет вторичные санкции против своих же европейских партнеров, его сила будет работать не на саму Европу и не на общее благо, а на интересы Вашингтона», – написал Косачев в Facebook.

Сенатор отметил, что иногда действительно нужно проявлять силу и решительность. «Например, когда страны ЕС выступили гарантами соглашения между властью и оппозицией в 2014 году в Киеве, но потом позорно ретировались, дав совершиться конституционному госперевороту и последовавшей гражданской войне», – напомнил он, подчеркнув, что в тех событиях пригодилась бы жесткость со стороны ЕС, она бы позволила спасти 13 тыс. жизней на Украине.

Также, по мнению сенатора, Европе следовало действовать решительнее, когда США в одностороннем порядке вышли из двух важнейших соглашений – по Иранской ядерной программе и по ракетам средней и меньшей дальности, – однако в ЕС «мямлили что-то невнятное, либо разводили руками – что тут поделаешь, Вашингтон нас убедил».

Кроме того, евродипломатия проявила «полную беспомощность», когда США блокировали реализацию столь нужного Европе «Северного потока – 2», отметил Косачев.

«Но это не значит, что, когда нужно четко следовать за США, Брюссель не вспоминает язык силы. Напротив – против РФ другого языка давно уже не используется», – указал сенатор, напомнив о санкциях и угрозах в адрес России.

«Но нет, в этом случае ЕС гордится своей решительностью, сплоченностью и единомыслием, нежеланием идти на компромиссы», – заключил Косачев.

Ранее Боррель заявил, что ЕС должен научиться говорить на языке силы. Он также признал неспособность Европы отреагировать на большой кризис.