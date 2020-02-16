Джейн Фонда в наряде с «историей» произвела фурор на церемонии «Оскар-2020»

16.02.2020, 18:35, Разное

82-летняя актриса вышла на сцену в красном платье с блестками из переработанных материалов от Elie Saab, в котором она была на Каннском кинофестивале в 2014 году. Ее появление зрители встречали стоя и громкими овациями. Джейн объявляла победителя в самой важной номинации — «Лучший фильм года».

Джейн Фонда на премии «Оскар», 2020 год И на Каннском кинофестивале в 2014 годуРешение Фонды появиться в платье шестилетней давности было связано с ее заявлением о том, что она больше никогда не будет покупать новые вещи: производство одежды и обуви приводит к выделению в атмосферу метана, закиси азота, двуокиси углерода, а актриса много лет является ярой экоактивистой. Обладательницу двух статуэток «Оскара» уже четыре раза арестовывали за участие в пикетах против изменения климата – таким образом она старается привлечь внимание правительства к этой проблеме.

К слову, символичным во время вчерашней церемонии было не только платье Фонды, но и красное пальто, которое она накинула на плечо, – именно в нем актрису каждый раз арестовывали.

Это пальто – последнее из одежды, что я когда-либо куплю,– сказала она.

Фонда в красном пальто во время одного из пикетовКрасное платье на церемонии Джейн дополнила драгоценностями Pomellato, поскольку эта фирма делает украшения из этического золота, созданного с соблюдением всех экологических и социальных норм, приобретенного из ответственных источников с прозрачной цепочкой поставок.

Я пытаюсь спасти планету и человечество. По мнению ученых, у нас остается только одиннадцать лет, чтобы сделать кое-что невероятно сложное, а именно — замедлить климатические изменения. Они влияют на все аспекты нашей жизни, — заявила Фонда в интервью Entertainment Tonight.