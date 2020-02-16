72-летний серб отправился пешком в Москву, чтобы пожать руку Путину 9 мая

16.02.2020, 18:31, Новости дня

Милован Милутинович из города Ужице в Сербии отправился в субботу в пешее путешествие в Москву, рассчитывая пожать руку Владимиру Путину на Красной площади 9 мая. Ему предстоит путь в 2 тысячи 640 километров через Венгрию, Польшу и Белоруссию.

В 72 года Милован поддерживает хорошую физическую форму — он обладатель черного пояса по карате и победитель соревнований культуристов.

"Планирую проходить по 40 километров в день. Я готов, и ничего не опасаюсь, кроме морозов", — сообщил Милутинович журналистам.

В День победы Милован Милутинович хочет увидеть парад в центре Москвы и выразить свое уважение президенту России, пишет РИА Новости.

 

В 2012 году серб своим ходом добрался из Сербии на Олимпиаду в Лондон. Его путь составил 2,5 тысячи километров. При этом Милован побил два рекорда Гиннеса.



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