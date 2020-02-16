Раскрыты технические параметры планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4

16.02.2020, 18:30, Разное

Стали известны технические параметры Galaxy Tab A 8.4. Новый планшет от компании Samsung получил дисплей диагональю 8,4” с разрешением 1,2×1,92 тысячи точек.

Девайс укомплектуют процессором Exynos 7904, использующим 8 ядер. Объём ОЗУ составит 3 ГБ, поэтому стоит ожидать относительно бюджетной стоимости устройства. Помимо этого, отмечается использование в качестве оболочки Android Pie, вместо новой Android 10. Не исключается, что Galaxy Tab A 8.4 появится с актуальной прошивкой либо будет обновлён до неё после выпуска на рынок.

Прочие данные о планшете пока остаются не известными. Ожидается, что информация будет распространена в преддверии начала реализации планшета. Релиз запланирован на текущий квартал.