В Китае запустили производство лекарства, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом

16.02.2020, 18:24, Новости дня

В восточной китайской провинции Чжэцзян в производство запустили первое лекарство, которое может быть эффективным средством в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства города Тайчжоу.

В заявлении правительства речь идет о препарате, который ранее был известен как Favipiravir или Avigan. 15 февраля он официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок.

«Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», — подчеркивается в указанном заявлении.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 68 500 подтвержденных случая заболевания. Во всех странах, где зафиксированы случаи заражения, — 69 264 человека.

От последствия заражения вирусом умерли 1669 человек.