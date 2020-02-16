В Китае запустили производство лекарства, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом

16.02.2020, 18:24, Новости дня

В восточной китайской провинции Чжэцзян в производство запустили первое лекарство, которое может быть эффективным средством в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства города Тайчжоу.

В заявлении правительства речь идет о препарате, который ранее был известен как Favipiravir или Avigan. 15 февраля он официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок.

«Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», — подчеркивается в указанном заявлении.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 68 500 подтвержденных случая заболевания. Во всех странах, где зафиксированы случаи заражения, — 69 264 человека.

От последствия заражения вирусом умерли 1669 человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Коронавирус 2019-nCoV. 53 гражданина Украины хотят, чтобы их эвакуировали из Китая

06.02 / Суд впервые отказался оштрафовать «Мемориал»

16.12 / Париж подтвердил намерение Макрона приехать на День Победы в Москву

24.01 / Напавшего с ножом на журналистов в Ставрополе отправили на принудительное лечение

11.02 / В Германии сообщили о пользе американских санкций для России

05.02 / Пешеход в Пензе бросался под машины и пытался регулировать движение

10.01 / Сборы кинопроката в РФ побили рекорд

12.02 / Администрация нижегородского ТЦ обратилась в полицию из-за «выгула» девушки

28.01 / Расследовано убийство стюардессы в Новой Москве

14.12 / Audi объявила цены на обновленный A6 Allroad 2020 модельного года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика