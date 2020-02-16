Сергей Глушко рассказал об общительности проживающей в США тёщи

16.02.2020, 18:21, Разное

Сергей Глушко высказал своё мнение о проживающей в США тёще. Тарзан отметил, что мать Наташи Королёвой любому найдёт работу, всегда в курсе всех событий и легко находит общий язык с людьми.

Сергей Глушко, больше известный под псевдонимом Тарзан, в эфире программы «Звёзды сошлись» пояснил об удивительной общительности и осведомлённости своей тёщи. Мать Наташи Королёвой живёт в Майами и при этом прекрасно осведомлена, и где какая квартира сдаётся, и где какой дом продаётся. Женщина не знает английского, выучив только самые простые и необходимые фразы, включая слова благодарности, но легко общается с местными жителями.

Помимо рассказов о тёще, Тарзан затронул и тему переезда в США. Глушко отметил, ему нравится приезжать в Майами и отдыхать на пляже, но вот полноценно жить в той стране он не сможет. Именно поэтому о переезде знаменитость даже не задумывается.