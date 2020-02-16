Сергей Глушко рассказал об общительности проживающей в США тёщи

16.02.2020, 18:21, Разное

Сергей Глушко высказал своё мнение о проживающей в США тёще. Тарзан отметил, что мать Наташи Королёвой любому найдёт работу, всегда в курсе всех событий и легко находит общий язык с людьми.
Сергей Глушко, больше известный под псевдонимом Тарзан, в эфире программы «Звёзды сошлись» пояснил об удивительной общительности и осведомлённости своей тёщи. Мать Наташи Королёвой живёт в Майами и при этом прекрасно осведомлена, и где какая квартира сдаётся, и где какой дом продаётся. Женщина не знает английского, выучив только самые простые и необходимые фразы, включая слова благодарности, но легко общается с местными жителями.

Помимо рассказов о тёще, Тарзан затронул и тему переезда в США. Глушко отметил, ему нравится приезжать в Майами и отдыхать на пляже, но вот полноценно жить в той стране он не сможет. Именно поэтому о переезде знаменитость даже не задумывается.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Опубликован неофициальный макет гибкого смартфона Huawei Mate X2

12.12 / Мнение: Опомнились

18.12 / Ким Кардашьян рассказала, что ей приходится «фотошопить» снимки из-за капризов дочери

25.12 / Медики назвали ягоду, которая поможет укрепить кости

09.12 / Евгений Плющенко оконфузился на льду

23.01 / «Экстремизм»: Оскандалившейся Водонаевой дали поддых

17.01 / В США снова стреляют: ранены трое детей

31.01 / Автоновости: Volkswagen готовит к выходу «заряженный» электрокросс ID 4 GTX

11.02 / Компания BMW перечислила новинки 2020 года для российского авторынка

12.12 / Опубликованы фотографии электрического кроссовера BMW X2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика