Противоязвенный препарат уменьшает риск преждевременных родов

16.02.2020, 18:21, Разное

Американские исследователи из Университета Калифорнии по результатам исследования пришли к выводу, что противоязвенные препараты уменьшают риск преждевременных родов. К таким лекарствам относится Лансопразол.

«Воспаление играет роль в преждевременных родах. Иммунные пути очень значительно нарушены у женщин, которые в конечном итоге рожают преждевременно, — говорит старший автор исследования Марина Сирота. — Однако мы убедились, что существует взаимодействие между материнской и эмбриональной иммунной системой и нарушением толерантности матери и плода».

Чтобы определить лекарственные препараты-кандидаты, которые могли бы быть эффективными в предотвращении преждевременных родов, исследователи сначала посмотрели, какие гены повышены или понижены в клетках крови женщин. Затем они искали противоположную сигнатуру в клетках, которые подвергались воздействию 1309 различных медикаментов. Ученые считали, если лекарство может исправить эффекты, которые преждевременные роды оказывают на компоненты крови женщин, оно может также предотвратить сами преждевременные роды.

Исследователи определили 83 кандидата и выделили 13 лекарств, ранжированных в соответствии с их «показателем аннулирования» — мерой степени, в которой они были в состоянии поменять генную экспрессию сигнатуры преждевременных родов. Ученые выбрали Лансопразол для дальнейшего тестирования, потому что в дополнение к его высокой оценке он доступен без рецепта и влияет на белок стресс-ответа, гемоксигеназ-1, который связан с расстройствами беременности.

Исследователи проверили Лансопразол на беременных мышах. Им дали бактериальный компонент, чтобы вызвать воспаление, заставляющее некоторые плоды умирать в утробе матери, где они реабсорбируются. Когда подопытные получали препарат, у них был более жизнеспособный плод.

Ученые отмечают, что необходимо проделать дополнительную работу, включая исследования на людях, прежде чем Лансопразол или любое из дюжины других идентифицированных ими лекарств смогут оказаться эффективными для беременных женщин с риском преждевременных родов.