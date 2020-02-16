Посол РФ в Турции получил новые угрозы

16.02.2020, 18:19, Новости дня

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы ему лично и в адрес России. Последние из них он получил накануне вечером и утром.

«Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: «Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее», – рассказал дипломат телеканалу «Звезда».

При этом, отметил Ерхов, информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений и вообще вокруг РФ «в последнее время существенно подчищено». «Тем, кто это делает, мы признательны, это важно», – сказал он, объяснив такую «чистку» проявленным к теме общественным вниманием.

Посол подчеркнул, что не воспринимать такие сообщения серьезно невозможно, поскольку в данном случае речь идет обо всем государстве.

«Многие специалисты вспоминают, что та информационно-пропагандистская обстановка, которая сложилась в последние дни, напоминает ситуацию, которая была пять лет назад, и мы помним чем это кончилось», – сообщил Ерхов.

Дипломат подчеркнул, что охранять всех сотрудников загранучреждений, а также изолировать российских граждан в Турции невозможно, а потому в таких вопросах требуется «крайняя осторожность и крайняя щепетильность», нельзя провоцировать злобу и ненависть, разжигать вражду между народами.

«Такая атмосфера может привести к тому, что под угрозой окажется все здание турецко-российских отношений», – сказал он.

Напомним, турецкие власти усилили меры по обеспечению безопасности российского посольства в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в Сирии.

В 2016 году посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / На гербе Белоруссии захотели сменить Россию на Европу

08.02 / Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 722 человек

20.12 / Стрелявший на Лубянке — 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров

04.12 / В США предрекли «конец РФ как космической державы»

12.12 / В соцсети «ВКонтакте» появился раздел «Воспоминания»

21.12 / Обнаружена связь между уровнем тревоги и сном

22.12 / Найдена связь между бессонницей и употреблением белого хлеба

11.02 / Украинский нацгвардеец дезертировал, его задержали в России

29.01 / В ООН прокомментировали «сделку века» Трампа по Израилю и Палестине

27.12 / Десант Дедов Морозов высадился на крышу детской больницы в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика